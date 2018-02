USA-s paisub kinnisvaramull

Aina kasvav nõudlus ning kesine pakkumine on pannud USA-s kinnisvarahinnad märkimisväärselt tõusma.

USA-s kasvasid möödunud aasta detsembris kodude hinnad võrreldes 2016. aasta sama ajaga 6,3% võrra. Novembris oli aastase kasvu näitaja 6,4%. Sealjuures on kasv olnud oluliselt kiirem kui palgakasv.

Võrreldes majanduskriisi ajal saavutatud madalseisuga on sama klassi kinnisvara hind kasvanud suisa 62%. Samal ajavahemikul on inflatsioon jäänud aga 12,4% juurde.

USA kinnisvaraturul jälgivad eksperdid väga hoolega just S&P CoreLogic Case-Shilleri indeksit, mis mõõdab kinnisvarahindasid USA 20 suuremas metropolis.

S&P Dow Jones Indicesi indeksikomitee juht David M. Blitzer ütles CNBC-le, et seesugused arengud võivad jõuda otsapidi ka USA börsile ning põhjustada volatiilsust. “Näha on buumi,” kommenteeris ta.

Kõige kiiremini kasvavad kinnisvarahinnad Seattle’is, Las Vegases ning San Franciscos.

Võib arvata, et kuna pangad on kinnisvaralaenude andmist USA-s karmistama hakanud, avaldab see mõju ka hindadele, mis peaksid hakkama langema. Teisalt on ameeriklased kinnisvara ostmisest äärmiselt huvitatud ning see võib viidata senise hinnataseme püsimisele.