Wozniak: keegi varastas mu bitcoinid

Apple’i üks looja ning Silicon Valley tuntumaid nimesid Steve Wozniak on taas põhjustanud omajagu furoori, kui ütles, et keegi pani talt mitu bitcoini pihta, vahendab CNBC.

“Keegi pettis minu käest mitu bitcoini välja,” ütles Wozniak Timesi Global Business Summitil. “Keegi ostis need minu käest krediitkaardiga, ent pärast tehingut krediitkaardimakse tühistati. Nii lihtne see kõik oligi. Kuna tehing tehti aga varastatud krediitkaardiga, siis ei saa ma oma bitcoine tagasi,” selgitas Wozniak.

Praegu maksab bitcoin üle 10 000 dollari, Wozniaki sõnul olid pihta pandud bitcoinid väärt enam kui 71 000 dollarit.

Väljaanne The Times kirjutab, et hoolimata kõigest on Wozniak endiselt krüprorahade suur toetaja. Ta ostis bitcoine esmakordselt siis, kui üks krüptomünt maksis umbes 700 dollarit. Toona ütles Wozniak, et tahab uute varaklassidega eksperimenteerida.