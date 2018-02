Eesti investorid Leedu aktsiaga rahul

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Viimastel aastatel on Balti investorite seas ilma teinud Leedu panga Šiauliu aktsia. Mullu üllatas see korraliku dividendiga. Tänavu investorid sellist dividendisadu ei oota, küll aga aktsia tõusu jätkumist.

Kontserni juht Vytautas Sinius märkis, et tulemuste taga on tugev kliendibaas – neil oli eelmisel aastal nälg Šiauliu toodete järele. Kasumit aitas paisutada ka positiivne tegevus valuutaturgudel, mis tõi pangale omakorda 4,8 miljonit eurot.

Kuigi neljandas kvartalis vedas Šiauliu kasumi veel 13 protsendiga üles, siis aasta kokkuvõttes jäi puhakasum mullusele erandaastale alla. Ettevõte teenis joone all 32,1 miljonit eurot, mida on 27 protsenti möödunud aasta tulemusest vähem. Kui toonased erakorralised tulud välja jätta, oli orgaaniline kasv siiski 12 protsenti.

Kontserni juht kommenteeris, et sellele aitas kaasa laenude haldamise protsessi automatiseerimine, mis laenu saamise kliendile kiiremaks tegi.

Tema jaoks tuli kõige suurema positiivse üllatusena laenuprovisjonide ümberhindlusest tekkinud täiendav tulu, mida oli tervelt kaks miljonit eurot. „ Minu jaoks oli positiivne üllatus see, et laenuprovisjonide ümberhindlusest tekkis täiendavalt ca 2 miljonit tulu. „Euroopa rekonstruktioiooni- ja arengupanga konverteeritava laenu ümberhindluse kulu summas 12,1 miljonit eurot oli prognoositav ja see mulle üllatusena ei tulnud,“ lisas Liivamägi. Nimelt näeb sealne allutatud laenu leping ette selle sidumist aktsiahinnaga. Küll aga

„Tulemused olid ootuspäraselt positiivseid emotsioone tekitavad. Toimub orgaaniline kasv ning pank teenib soliidset kasumit. Võrdluses 2016 aasta tulemustega peab meeles pidama ühekordseid tulusid mida pank toona teenis, seega puhaskasum 32 miljonit eurot on tubli tulemus,“ kiitis investor Paavo Nõgene.

„Ootan netointressitulu suurenemist 2018. aastal, tulenevalt eelmisel aastal välja antud eluasemete renoveerimislaenude mahu suurenemisest. Lisaks mõjutab positiivselt panga netointressitulu madalam kapitali hind, kuna eelmise aasta oktoobris tõstis reitinguagentuur Moody´s panga krediidireitingut,“ rääkis investor Kristjan Liivamäe.

Ostis soodusmüügi ajal

Šiauliu aktsiat on investorid viimasel ajal ostnud kasvuloo tõttu. Kui 2016. aastal suutis aktsia tõusta enam kui 80 protsenti, siis mullu tegi väärtpaber enam kui 50protsendise tõusu. Börsiteate peale tegi aktsia pisikese, 0,32protsentide tõusu ja kaupleb 0,61 euro juures. Tegu on ka Balti börsi viimase aja ühe enimkaubeldud aktsiaga.

Kristjan Liivamägi on aktsiat hoidnud juba pikemat aega ning väärtpaberi hinna suur tõus talle põhjust muretsemiseks ei anna. „Ma soetasin enda portfelli veebruarikuus juurde 6500 Šiauliu bankase aktsiat hinnatasemel 0,58 eurot. Veebruari alguses olid rahvusvahelistel finantsturgudel volatiilsed ajad ning see pakkus mulle võimalusi, atraktiivselt tasemelt panga aktsiaid juurde soetada.“

Mis dividendi puutub, siis nendivad investorid, et leedukad pole end suuremate dividendimaksjatena näidanud. „Mina ootan Šiaulių bankase puhul eelnevate aastate dividendipoliitika jätkumist. Sellel kevadel ootan pangalt 1-2% rahadividendi ning 8-10% aktsiadividendi,“ prognoosis Liivamägi.

Paavo Nõgene soovitab investoritel kannatlik olla, sest võimalikud ettepanekud esitatakse üldkoosolekule juba järgmisel nädalal. „Usun, et antakse taas juurde aktsiaid aktsiaomanikele ning see tendents mind rahuldaks, kuna aktsia hind on tavaliselt peale seda pigem taastunud aktsiate andmisele eelnevale kõrgemale tasemele. Sellist aktsiahinna käitumist on saanud täheldada eelnevatel aastatel,“ rääkis Nõgene.