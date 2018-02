Grindeksi aktsia hüppas pärast tulemusi järsult

Grindeksi kasumi- ja käibekasv oli mullu korralik ja see pani aktsia täna robinal tõusma.

Läti ravimifirma JSC Grindeks teatas, et nende käive kasvas mullu 26 protsenti, 132,4 miljoni euroni. Ettevõtte puhaskasum suurenes 8 protsenti, 10,3 miljoni euroni. Puhaskasumi marginaal ulatus 8 protsendini.

Oma tooteid 77 riiki müüva Grindeksi eksport ulatus aasta jooksul 122,4 miljoni euroni. See näitaja kasvas 28 protsenti.

Täna on ettevõtte aktsia kallinenud 6 protsenti, 7,74 euroni. Grindeksi aktsia on viimase aasta jooksul tõusnud lausa 66,8 protsenti.

„Grindeksi areng on nüüd targalt valitud ja stabiilsel kursil. Tugevdame positsiooni olemasolevatel turgudel ja laieneme uutesse regioonidesse. Jätkame arengut Euroopa Liidus ja siseneme aina rohkem Kagu-Aasia turgudele,“ ütles ettevõtte tegevjuht Juris Bundulis.

Lätis suurenes müük 2 protsenti, 7,4 miljoni euroni. Leedus kasvatati müügitulu 13 protsenti ja Eestis 6 protsenti.

SRÜ riikidest kasvas kõige rohkem Grindeksi käive Tadžikistanis (69 protsenti), Venemaal (53 protsenti), Ukrainas (40 protsenti), Armeenias (35 protsenti), Azerbaidžaanis (34 protsenti) ja Kõrgõzstanis (34 protsenti).

Slovakkias suudeti müügitulu suurendada 4,3 korda, Austraalias 3,5 korda, Albaanias 90 protsenti ja Prantsusmaal samuti 90 protsenti.

Eestis suurendatakse tootmisvõimsust

„Aktsionäride perspektiivist vaadatuna läks ettevõttel 2017. aastal väga hästi. Rahavood ja bilanss on paranenud. Me ootame ka 2018. aastal stabiilset kasvu – käive peaks suurenema vähemalt 10 protsenti. Investeerime vähemalt 7 miljonit eurot selleks, et suurendada tootmisvõimsust,“ ütles ettevõtte nõukogu esimees Kirovs Lipmans. Tootmist laiendatakse Lätis, Eestis ja Slovakkias.

Grindeks on rahvusvaheline ravimifirma, mis tegeleb ravimite uurimis- ja arendustöö, tootmise ning müümisega. Ettevõttel on Lätis, Eestis, Venemaal ja Slovakkias viis tütarfirmat. Esinduskontorid on ettevõttel 12 riigis.