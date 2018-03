Spotify läheb börsile

Rootsi muusikastriimimiskeskkond Spotify teatas täna, et läheb börsile, vahendab CNBC.

Spotify aktsiatega saab kauplema hakata New Yorgi börsil ning ettevõtte lühendiks ehk sümboliks saab SPOT. Aktsial pole fikseeritud IPO-hinda, vaid aktsiad paisatakse lihtsalt müüki. Ettevõtte väärtust hinnatakse 23 miljardi dollari juurde.

Praegu pole veel teada täpne kuupäev, millal Spotify börsile jõuab.

Spotifyl on umbes 140 miljonit kasutajat, kellest 71 miljonit kasutab tasulist teenust ehk Spotify Premiumit. Võrdluseks, Apple Musicu tasulist teenust kasutab umbes 36 miljonit kasutajat.

Ettevõte on teatanud, et aastal 2015 oli Spotify käive 2,37 miljardit dollarit, 2016. aastal 3,6 miljardit ning eelmisel aastal 4,99 miljardit dollarit. Igal aastal kasvab tasulist teenust kasutavate inimeste arv umbes 46% võrra. Igakuiste aktiivsete kuulajate arv on edenenud aastas keskmiselt 29%. Ettevõte teenis eelmisel aastal 1,5 miljardit dollarit kahjumit.

Spotify börsileminekust on räägitud pikalt ning seda on peetud käesoleva aasta üheks olulisemaks IPO-ks.