„Tallink purjetab heades vetes ja heades kätes“

Tallinki täna avaldatud majandustulemused rõõmustavad investoreid vaatamata sellele, et dividend püsib möödunud aasta tasemel. Ka aktsia liikus tugevas plussis.

„Müügitulude ja kasumi kasvuga võib igati rahule jääda, saavutati ka kõigi aegade suurim aastane reisijate arv,“ rõõmustas 63 000 Tallinki aktsiat omav Aivar Sõerd.

„Igati ootuspärased tulemused, kasumikasv ligi 12 protsenti ning seda vaatamata tihenenud konkurentsile ja 11,6 miljoni euro võrra suurenenud kütusekuludele,“ nõustus temaga 29 000 Tallinki aktsia omanik Toomas Kivimägi. „Tallink purjab heades vetes ja heades kätes,“ oli Kivimägi tulemuste taustal täis optimismi.

Tugi majanduselt

Heade tulemuste taga seisab Sõerdi hinnangul fakt, et Tallinki laevaliinide sihtriikide majandused on kasvufaasis. „See peegeldub kaubaveomahtude ning restoranide ja kaupluste müügitulude kasvus, mis on muljetavaldav,“ märkis ta. „Siin on kindlasti osa ka Tallinki tavapäraselt professionaalsel müügitööl,“ loetles Sõerd Tallinki edu põhjuseid.

Veel tõstis Sõerd Tallinki majandustulemustes esile firma tugevat finantsseisu. „Eriti positiivne on netovõla jõuline langetamine, mis neljanda kvartali lõpuks langes koguni 470 miljoni euro tasemele,“ viitas ta sellele, et numbrit suudeti parandada kolme kuuga rohkem kui veerandi võrra. „See osutus võimalikuks ka tänu sellele, et laevade müügist saadud raha kasutati laenude ennetähtaegseks tagasimaksmiseks.“

Lisaks on Sõerdi sõnul praeguseks selge, et konkurent Viking Line oma uue katamaraaniga tõenäoliselt soovitud tulemust ei saavutanud. „Laeva ajutine liinile lisamine pole otstarbekas,“ arvas ta. „Ajutise liinile toomise ja liinilt mahavõtmise kulud on liiga suured,“ põhjendas ta oma seisukohta ning seda, miks Viking Line tõenäoliselt Tallinkile soovitud mahus konkurentsi ei pakkunud.

Tagasihoidlik dividend

Nii Sõerd kui Kivimägi peavad aga Tallinki sel aastal väljamakstavat dividendi, 3 senti aktsia kohta, tagasihoidlikuks. „Oleksin oodanud 4sendilist dividendi, aga pole hullu midagi ka 3 sendi puhul,“ tunnistas Sõerd. Tema sõnul seisneb hetkel probleem ilmselt selles, et kehtib veel piirang, mis lubab laevafirmal omanikutuluna välja maksta mitte üle poole teenitud kasumist.

Sama kinnitas ka SEB finantsturgude analüütik Eduardas Petrulis. „Kuna Tallinkil on võlakirjatingimustest tulenev piirang maksta dividendideks mitte rohkem kui pool aastasest kasumist, siis poleks nad kõrgemat omanikutulu välja pakkuda saanudki, seega oli otsus ootuspärane,“ kinnitas ta. „2018. aasta kasumist välja makstavaks dividendiks ootame 4 senti aktsia kohta,“ lisas ta ka oma prognoosi.

Kivimägi näeb 3sendise dividendi puhul positiivse tahuna võimalust tulevikus rohkem teenida. „Arvestades asjaolu, et Tallink on väga efektiivselt ja kasumlikult juhitud ettevõte, ongi targem jätta suurem osa kasumist firma käsutusse – nii teenime tulevikus rohkem, kui ise investeerides või kulutades,“ oli ta veendunud. Kivimägi lisas, et laevafirma vastu aus olles tuleks täna välja käidud dividendinumbrile lisada ka aktsia hinna tõus, mis oli aastaga 27 senti. „Kokku siis 30 senti ehk 30 protsenti tootlust, pole paha!“

Potentsiaal hoolimata riskidest

Heade tulemuste kõrval näeb Sõerd aga ka Tallinkit mõjutada võivaid ohukohti. „Kuludele avaldab jätkuvalt survet kütuse hinna tõus ja ilmselt ka palgakulu kasv,“ ütles ta ning osutas jätkuvalt tihedale konkurentsile laevafirmade vahel. Sellegipoolest ootab ta sel aastal müügitulu kasvu näiteks Läti-Rootsi laevaliinilt. „Riia on turismi sihtriigina Tallinnast möödumas ja ka Tallink on sellel liinil suurendanud veovõimsusi,“ selgitas ta.

Petrulise sõnul seisneb probleem aga peamiselt selles, et ilmselgeid kasvuvõimalusi tänastes turutingimustes Tallinkile ei paista. „Suurte positiivsete üllatuste ruum jääb limiteerituks,“ arvas ta. Seetõttu ootab SEB finantsturgude analüütik laevafirmalt lähitulevikus pigem mõõdukat käibekasvu ja stabiilset turuosa. „Loomulikult jälgitakse Tallinki puhul ka kvartalitulemuste asemel pingsalt pigem arenguid strateegiliste partnerite otsingul,“ rääkis ta.

Kivimägi tõi aga välja, et tema arvates vastab praegu Tallinki aktsia hind majandustulemustele. „Eks veidi on hinnas ka ülevõtmispakkumise ootust ning kui see tuleb, siis näen aktsia hinnas tõusupotentsiaali,“ märkis ta, kuid lisas, et nende uudiste tulemata jäämisel võib minna vastupidi. „Siis kaasneb emotsioonide pealt nii 10sendine korrektsioon allapoole – ise loodan muidugi esimest varianti,“ lõpetas Kivimägi P/E suhtele viidates, mis on Tallinki puhul 16,5.