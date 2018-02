Läti jätkab Olympicu kasumivedurina

Tihe konkurents

Kui Balti börsidel kostab üha enam nurinat, et siingi on aktsiad kalliks läinud, siis suhtarvude järgi on Olympic ikka veel soodne: P/E suhe jääb 10 juurde, varad kaaluvad kohustused mitmekordselt üles, ja mis kõige olulisem: viimastel aastatel on kasiinoäri pidevat kasvu näidanud.

Pessimistid võivad öelda, et hästi läheb ainult seetõttu, et majandus kasvab ja kui enam ei kasva, siis on pidu läbi. Optimistid, vastupidi, leiavad, et just halval ajal saab kasv hoo sisse, sest siis minnakse muresid ja viimast raha kasiinosse uputama.

Hoopis huvitavam küsimus Olympicu puhul on see, kuivõrd suudab n.ö füüsiline kasiino pikas perspektiivis veebivariantidega konkureerida. Statistikaportaal statista.com on arvutanud, et online-kasiinodel on tugev kasvueelis. Olympic pakub siin spordikihlvedusid OlyBeti ja spordiennustusportaali Triobeti kaubamärgi all. Kui mullu hinnati kogu maailma turumahtu 47 miljardile dollarile, siis 2020. aastaks peaks see arv tõusma 60 miljardile.

Olympicu aktsia püsib praegu üsna samas kohas, kus aasta alguses oli, napilt allpool 1,9 euro piiri. Kogu aasta kinnitasid pankade analüütikud, et näevad ettevõttel vaat et Baltikumi üht parimat tõusupotentsiaali, ja 2 eurot peaks aktsia vähemalt väärt olema. Kuid aktsia ei saanud sugugi hoogu sisse. See Toomas Kivimäge ei heiduta ja tema panustab jätkuvalt kasiiniärile. „OEG on väga efektiivselt juhitud ettevõte. Kasumi ja hinna suhe igati atraktiivne. Kiitus suuromanikule ja tegevjuhtkonnale. OEG on heades kätes. Pakun dividendiks 13-15 senti!“