Silvano suutis kasumit kasvatada

Valuutakursid muutusid Silvano jaoks soodsaks ning see aitas neljandas kvartalis teenida korraliku kasumi. Ka terve aasta lõikes läks ettevõttel küllaltki hästi ja juurde palgati üle 100 töötaja.

Pesutootja Silvano Fashion Groupi 2017. aasta käive kasvas 7,7 protsenti, 62,35 miljoni euroni. Silvano hulgimüügi käive vähenes 0,2 protsenti, jaemüük suurenes aga 28,9 protsenti.

Kulumieelne kasum langes 14,6 protsenti, 15,74 miljoni euroni ja ärikasum kahanes 16 protsenti, 13,95 miljoni euroni. Puhaskasum kasvas 32 protsenti, 10,91 miljoni euroni.

Neljandas kvartalis läks hästi

Kui vaadata neljanda kvartali tulemusi, siis brutokasum suurenes 7 protsenti, 6,69 miljoni euroni ja ärikasum kasvas 14 protsenti, 2,19 miljoni euroni. Kui veel 2016. aasta neljandas kvartalis saadi ligi poolteist miljonit eurot puhaskahjumit, siis mullu teeniti kvartaliga 1,67 miljonit eurot puhaskasumit.

Märkimisväärne on asjaolu, et 2016. aasta neljandas kvartalis olid valuutakursiga seotud kaotused 2,56 miljonit eurot. Mullu oli see plusspoolel ning kursside muutustest võideti 89 000 eurot. See on ka peamine põhjus, miks kahjumist on välja tuldud.

Ettevõtte terve aasta brutorentaablus langes 51,2 protsendini, eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 54,5 protsenti. Firma varade maht ulatus aasta lõpuks 52,9 miljoni euroni. Võrreldes 2016. aasta lõpuga kahanesid varad 6 protsendi võrra.

Lisandus üle 100 töötaja

Silvanos töötas aastalõpu seisuga 2279 töötajat, neist 506 on jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsevad tootmise, hulgimüügi, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. Võrreldes eelneva aastaga palgati juurde 116 töötajat.

Palgakulu kasvas firmas küllaltki kiiresti – kui 2016. aastal oli see 11,63 miljonit eurot, siis mullu juba 14 miljonit eurot.