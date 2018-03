Valge Maja teade pani börsid kukkuma

Neljapäeval asusid USA terasetootjate aktsiad hoogsalt tõusma ja muud väärtpaberid jõuliselt langema, kui levis uudis, et president Trump plaanib peatselt kuulutada välja kaubandustariifid terase ja alumiiniumi impordile.

Valitsuse esindaja teadaandele eelnes meediakanali CNBC uudis, et mitmete Ühendriikide suurimate terase- ja alumiiniumitootjate juhid on kutsutud Valgesse Majja erakorralisele kohtumisele, ning Trumpi enda säuts Twitteris, milles ta kaebas just nimelt terase- ja alumiiniumitööstuse ebaõiglase kohtlemise üle rahvusvahelises kaubanduses.