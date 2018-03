JP Morgan: USA börsifirmad ostavad tänavu tagasi rekordkoguse aktsiaid

Panganduskontserni J.P. Morgan analüüsi kohaselt võivad USA börsifirmade aktsiate tagasiostud tõusta sel aastal rekordilise 800 miljardi dollarini, vahendab MarketWatch.

J.P. Morgani andmete järgi on suuremahuliste tagasiostuprogrammidega ettevõttete aktsiad üldiselt edukamad kui nende konkurentide väärtpaberid. Alates 2000. aastast on need aktsiad ületanud oma rivaale korrektsioonide ajal keskmiselt 150 baaspunkti võrra ning majanduskriiside ajal 200 baaspunkti võrra. Lisaks pole tagasioste tegevate firmade väärtpaberid ka nõnda volatiilsed, sest enda aktsiad soetades seavad nad samuti piiri hinnalangusele.