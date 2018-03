Apple võib turule tuua odavama MacBooki

Apple võib juba sellel aastal tuua turule odavama MacBook Airi, ütles analüütik Ming-Chi Kuo, kes on varem õunafirma uute toodete osas täppi pannud, vahendab CNBC.

Investeerimisfirma KGI Securitiesi analüütik ütles, et 13-tolline versioon Apple’i õhukesest sülearvutist võidakse turule tuua juba 2018. aasta teises kvartalis.

„Me ootame, et Apple tuleb uue ja odavama MacBook Airiga turule teises kvartalis. Prognoosime, et MacBooki mudelite müük tõuseb 2018. aastal 10-15 protsenti, vaatamata sellele, et üldiselt langeb sülarvutite müük 0,5 protsenti,“ ütles Ming-Chi Kuo.

Täpsemaid detaile ta toote kohta välja ei toonud.

Praeguse 13-tollise MacBook Airi mudelite hinnad algavad 999 dollarist. Apple’i Ülemaailmne Arendajate Konverents (WWDC) toimub tavaliselt juunis, mis võib tähendada, et uus MacBook Air avalikustatakse just seal.

Kuo prognoosid on sarnased sellele, mida kirjutas jaanuaris ajakiri DigiTimes. Ajakirjas toodi välja, et odava MacBooki turuletoomine on sellel aastal täiesti võimalik.

Kuo prognoosib ka seda, et 2018. aastal tuuakse turule uued kõrvaklapid ja kolm erinevat iPhone’i.