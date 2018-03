Börs: Dow lõpetas neli päeva kestnud languse

New Yorgi börs

USA aktsiaturud olid täna taastumas ning Dow Jones lõpetas neli päeva järjest kestnud languse, vahendab MarketWatch.

Osalt on investorid muutunud heade majandusandmete osas optimistlikumaks, samas oli langus pikaks kujunenud ning on küllaltki loogiline, et pärst sellist kukkumist võiks toimuda taastumine.

Dow Jonesi indeks tõusis 1,4 protsenti, 24 874 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks lisas 1,1 protsenti ja lõpetas päeva 2720 punktil. Tõusu juhtisid kommunaalfirmad ja finantssektor.

Eelmisel nädalal toimus turgudel küllaltki korralik langus – Dow kukkus 3 protsenti ning S&P 500 kaotas 2 protsenti. Nasdaq langes nädalaga 1,1 protsenti.

Eelmise nädala lõpus tekitas muret Donald Trumpi avaldus, kus ta ütles, et USA plaanib alumiiniumi- ja teraseimpordile kehtestada tariifid. Teiste riigijuhtide pahameele pälvinud avaldus on tõstnud järsult kaubandussõja ohtu.

WTI toornafta kallines ja barrel maksis päeva lõpuks 62,6 dollarit. Kuld odavnes veidi ja untsi eest tuleb välja käia 1321 dollarit.