Inbank tahab müüa osaluse Coop Pangas

Inbanki nõukogu otsustas alustada läbirääkimisi Coop Panga osaluse müügiks, mille Inbank omandas finantsinvesteeringuna eelmise aasta jaanuaris, selgub börsiteatest.

Müügiläbirääkimiste alustamise põhjuseks on potentsiaalsete ostjate huvi, mida toetab Inbanki pikaajaline strateegiline fookus rahvusvahelise äritegevuse tugevdamisele, teatas ettevõte. Üheks võimalikuks Coop Panga osaluse ostjaks on TÜ Eesti Ühistupank.

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul on ajastus tehingu toimumiseks sobilik. “Coop Pank on saanud endale uue tugeva juhtkonna, pangal on selge ja eristuv strateegia ning Inbanki roll aktiivse aktsionärina väheneb. Tahame oma kapitali ja energia panustada rahvusvahelisele laienemisele,” ütles Põldoja.

Praegu ei ole võimalik kinnitada, et läbirääkimiste algatamine toob kaasa tehinguid. Inbank informeerib turuosalisi võimaliku osaluse müügi kohta börsi infosüsteemi kaudu.

Eelmisel nädalal teatas Tallinna linnavõimu initsiatiivil asutatud Tulundusühistu Eesti Ühistupank, et kavandab uut ärimudelit, sest teoreetiline võimalus krediidiasutuse tegevusloa saamiseks võib avaneda alles 2019. aastal.

Selle tõttu tahetakse tulundusühistu põhikirja muuta ning loobuda krediidiasutuse litsentsi taotlemisest. Ühistulise tegevussuuna jätkuvaks elluviimiseks kaalutakse osaluse omandamist ühistulise omandistruktuuriga aktsiaseltsis Coop Pank, seises linnavalitsusest volikogusse saadetud eelnõust.