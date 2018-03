Telia müüs Aserbaidžaani ärid

Ainult tellijale

Põhjamaade telekomifirma Telia müüs Aserbaidžaani mobiiliettevõtte riigifirmale Azintelecom.

"Mul on hea meel teavitada, et oleme koos kaasomanik Turkcelliga müünud Aserbaidžaanis Azercelli. See on meil juba neljas müügitehing, millega lahkume Euraasia turgudelt, et edaspidi keskenduda Põhjamaade ja Baltikumi turgudele," ütles Telia tegevjuht Johan Dennelind börsiteate vahendusel.

Aseri Azercellist kuulus 51,3 protsenti Finturile, mis on Telia ja Türgi Turkcelli ühisfirma. Aserbaidžaani riigifirma maksis selle osaluse eest 222 miljonit eurot, millest Telia osa on 130 miljonit eurot.