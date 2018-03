Barclays: rahas istumine on praegu mõttetu

Raha ei ole vaja aktsiaturgude langust oodates madratsi all hoida, ütles Barclays’ panga investeerimistrateegia juht Will Hobbs, vahendab Bloomberg.

„Mida kaugemale tulevikku sa vaatad, seda vähem peaks järgmise majandussurutise pärast muretsema ja seda enam peaksid raha aktsiaturule panema ning selle ära unustama,“ ütles Hobbs. „Nende jaoks, kes turu tõusu kõrvalt pealt vaatavad, võib ooteaeg kujuneda pikaks.“

Aktsiaturud hakkasid eelmisel nädalal uuesti kukkuma, sest kardetakse Föderaalreservi intresside tõstmist ning Donald Trumpi välja pakutud alumiiniumi- ja teraseimpordi tariife, mis võivad sütitada kaubandussõja.

Kuna USA aktsiate pulliturg (tõusev turg) saab juba sellel kuul 9-aastaseks, on investorid muretsema hakanud, kaua tõus võiks kesta. Kui turud tõusevad veel 6 kuud, siis saab sellest ajaloo pikim pulliturg.

USA majanduskasvul on ajaloo pikimast kasvust puudu veel üks aasta. Barclays aga teatas, et selle alusel ei saa uut majanduskriisi ette ennustada. „Faktorid, mis majandussurutise põhjustavad, on ootamatud ja juhuslikud. Neid on raske ette ennustada ja need pole majandustsükli pikkusega seotud,“ teatas pank.