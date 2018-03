Kaubandussõja võitjad ja kaotajad turgudel

Analüütikud on välja toonud, et paremini peaks minema väikefirmadel, kes keskenduvad peamiselt Ühendriikide siseturule. See tähendab, et rahvusvahelised pinged neid nii palju ei mõjuta.

„Lühiajaliselt võidavad kõnealustest metallitariifidest eelkõige USA metallitootjad, kes saavad oma kaupa koduturul kallimalt müüa,“ rääkis Vähi. „Suurimad kaotajad on Kanada metallitootjad ja kõik USA ettevõtted, kes kasutavad oma tootmises suurel hulgal terast või alumiiniumi. Need on lennuki- ja autotootjad, õlle- ja konservitootjad, mitmesugused rasketööstusfirmad ning naftatrasside ehitajad.“

Kui realiseerub aga hullem stsenaarium, siis tekitaks see turgudel juba suurema reaktsiooni, kus on nii võitjad kui ka kaotajad, ütlevad eksperdid.

Tariifid võivad tekitada salakavala lõksu

Juba praegu peavad investorid muretsema inflatsiooni, intressimäärade ja karmima rahapoliitika pärast. Samal ajal püütakse aru saada, milline on Ühendriikide maksureformi positiivne mõju. Selle positiivse faktori võib kaubandussõda vabalt ära nullida.

Citi Private Banki peastrateeg Stephen Wieting ütles, et tariifid võivad viia riigid salakavalasse lõksu. „Kui mitu suuremat globaalset majandust satub lõksu, kus hakatakse kaubandusele üksteise võidu piiranguid seadma, siis on küllaltki tõenäoline, et see mõjutab globaalset majanduskasvu väga negatiivselt,“ nentis ta.

Vähi lisas, et kaubandussõda on kokkuvõttes juba definitsiooni järgi kõigile kahjulik. „Maailma riigid ei kauple sellepärast, et riigipead on üksteise suhtes sõbralikud. Kaubeldakse sellepärast, et see on valdavalt kõigile osapooltele majanduslikult kasulik.“

Kui olukord eskaleerub, siis võivad Vähi sõnul suurriigid kehtestada just enda vaatenurgast kõige otstarbekamaid tariife, mis võib endasse hõlmata suure hulga tööstusharusid.

Milline oleks mõju Eestile?

Kui praegused Trumpi välja pakutud tariifid jäävad esialgsele tasemele, siis Eestit ei tohiks see palju mõjutada – see võib isegi positiivselt mõjuda. Suurema kaubandussõja puhkemisel Eesti majandusel aga hästi ei läheks.

„Tariifid USAs võivad põhjustada suuremat pakkumist mujal maailmas, mis võib sisendihinnad siinsete tootjate jaoks soodsamaks muuta. Kuna suurem osa maailmast oleks samas olukorras, siis olulist konkurentsieelist see siiski ei annaks,“ nentis Vähi.

Suurema kaubandussõja puhkemisel on mõju Eestile aga negatiivne. „Oleme väike ja avatud majandus, mille SKP sõltub umbes 80 protsendi ulatuses väliskaubandusest. Protektsionismi korral oleme kehvemas seisus kui suuremad riigid, kus toodetakse kõik eluks vajalik ise ning siseturg on suur.“

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ütles samuti, et otsene efekt kaubandusest USAga oleks suhteliselt tagasihoidlik. „See oleneb ka sellest, kui kaugele terasetoodangu väärtusahelas USA tollitariife tõstab,“ nentis Mertsina.

Ökonomist rääkis, et Eestis toodetud kaupade koguekspordist moodustab USA 2,9 protsenti. Sellest terase- ja alumiiniumitoodete eksport moodustab omakorda 2 protsenti.