Bill Gates: uus majanduskriis ei jää tulemata

Microsofti asutaja ning pikka aega maailma rikkaima inimese tiitlit kandnud Bill Gates ütles hiljaaegu Redditi vahendusel toimunud küsimuste-vastuste arutelul, et uus majanduskriis on kohe kindlasti tulemas.

Gatesilt küsiti, kas USA-d võiks lähitulevikus tabada majanduskriis. Gates vastas: “Jah. Seda on küll raske öelda, ent see on tõsiasi.” Ta lisas, et õnneks on USA suutnud majanduskriisidega hästi hakkama saada.

Sealjuures märkis Gates, et ta pole ilmselt kõige õigem inimene majanduse tulevikku ennustama ning viitas oma pikaaegsele sõbrale Warren Buffettile. Viimane on öelnud, et järgnevad aastad saavad olema majanduskasvu mõttes kindlasti head ning praegu sündinud lapsed veedavad oma täiskasvanupõlve majanduslikus mõttes heades tingimustes.

Gates lisas, et innovatsioon ning kapitalism võimaldavad inimeste elu lihtsamaks ja paremaks teha ning see süstib optimismi ka maailmamajanduse tulevikuennustustesse.

Buffett on öelnud, et investorid peaksid mööda vaatama suurtest turukõikumistest ning aktsiahindade volatiilsusest. Tema hinnangul on endiselt parim osta-ja-hoia-strateegia.

“Kui sa ei plaani aktsiaid osta kümneks aastaks, pole sul kohe kindlasti mõtet osta aktsiaid 10 minutiks,” soovitas investeerimisguru.