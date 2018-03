Börs: tariifidega seotud hirmud hajuvad

USA aktsiaturud tõusid, sest kaubandussõjaga seotud hirmud on hajunud. Dollar langes suurimate valuutade suhtes, vahendab Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 indeks kallines, sest presidendi toetajad – nende hulgas näiteks Esindajatekoja spiiker Paul Ryan, Valge Maja majandusnõunik Gary Cohn ja senaator David Perdue – püüavad alumiiniumi- ja teraseimpordi tariife ära hoida. Teisipäeval toimunud pressikonverentsi ajal Trump oma seisukohtadest siiski ei loobunud. Samas arvatakse, et vabariiklaste tugev surve võib presidenti mõjutada.

Täna läks hästi kiibitootjatel, sest Goldman Sachs avaldas sektori kohta positiivse uuringu. Toorainetootjad kallinesid, sest metallihinnad tõusid.

„Eelmisel aastal oli volatiilsus väga väike. See oli ebanormaalne. Normaalne on see, et meil on volatiilsust rohkem,“ ütles investeerimisfirma Logan Capital Managementi asutaja Stephen Lee. „Tariifide osas on tehtud palju kära, aga taoliste meetmete kasutuselevõtmine võtab kauga aega.“

S&P 500 indeks tõusis 0,3 protsenti, 2728 punktini. Dow Jones lisas 0,04 protsenti ning indeks kaupleb 24 884 punktil. Bloombergi dollariindeks kukkus 0,4 protsenti.

WTI toornafta hind langes 0,3 protsenti ja Brent kallines 0,1 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 62,36 ja 65,56 dollarit. Kulla hind lisas 1,2 protsenti ja unts maksab 1336 dollarit.