Prantsuse lennujaamade operaatori ADP aktsia tõuseb valitsuse müügisõnumi peale

Prantsuse lennujaamade operaatori ADP aktsia on tõusnud täna ligi 5% peale seda, kui Prantsuse äriuudiste veebisait BFM Business andis teada, et Prantsuse valitsus läheb edasi plaaniga müüa oma osalus ettevõttes. Müüki läheb kogu valitsuse käes olev 50,6% suurune osalus.

ADP (Aeroports de Paris) opereerib kolme Pariisi lähedal olevat lennujaama, sealhulgas Pariisi Charles-de-Gaulle’i lennujaama. ADPst on Prantsusmaal räägitud kaua aega kui kandidaadist, millest riik võiks loobuda. Nüüd kirjutas Prantsuse BFM Businessi veebisait, et valitsus koguneb 10. märtsil istungile, et lõplikult erastamisplaan paika panna. Prantsuse presidendikantselei ametnik ütles BFMile, et uudist on liiga vara kinnitada või ümber lükata.

Praeguse turuhinna järgi oleks riigi osalus ADPs väärt 8,7 miljardit eurot. Prantsuse ehitusfirma Vinci, millel on 8% suurune osalus ADPs, on juba väljendanud huvi oma investeeringut suurendada, kui riik peaks oma osaluse müüma.

ADP aktsia on Pariisi börsil tõusnud uudise peale täna 5%, aastaga on aktsia kallinenud 62%.