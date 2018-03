Regulatsioonihirm kukutas bitcoini

Krüptorahade kuningas bitcoin kukkus täna alla 10 000 dollari piiri, kuna USA Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjon (SEC) kaalub krüptorahade kauplemisplatvormidele ametliku registreerimise reegli kehtestamist.

Investorid kardavad, et kohustus platvorm registreerida võib kaasa tuua mõningaid raskusi küptorahadega kauplemisega.

SEC on üsna pikka aega kaalunud kauplemisplatvormide reguleerimist, kuna kauplemiskeskkondi on väga palju. Seni kehtivate reeglite kohaselt on iga platvorm olnud oma aususe eest ise vastutav.

Bitcoin maksab praegu 9740 dollarit. Möödunud aasta detsembris jõudis bitcoin 20 000 dollarini.