USA aktsiaturud alustasid päeva langusega

USA aktsiaturud on pool tundi pärast börsi avanemist 0,6% languses. Euroopa aktsiaturud on pärast hommikust langust tõusnud päeva jooksul plusspoolele.

Turge hoiab täna surve all eile, pärast USA turgude sulgemist, tulnud teade, et USA majandusnõunik Gary Cohn lahkub ametist. Kuna Cohn oli Valges Majas üks mõjukaimaid Trumpi uue tariifipoliitika vastaseid, siis kardetakse turgudel, et nüüd on Trumpil imporditollide kehtestamiseks tee valla.

USAs tulid makromajanduslikult positiivsed uudised, et erasektoris loodi veebruaris 235 000 uut töökohta, võrreldes analüütikute oodatud 200 000 töökohaga.