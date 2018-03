Bitcoin jätkab vajumist

Bitcoini hind jätkas eile võetud languskurssi ning on kahe päeva jooksul kukkunud 18% jagu, vahendab CNBC.

Nii nagu eilegi, oli ka täna hinnalanguse peamiseks põhjuseks investorite hirm, et krüptorahadega kauplemise platvorme hakatakse reguleerima nende registreerimist nõudes.

Bitcoin on kahe päevaga kukkunud umbes 11 000 dollari tasemelt praeguse 9245 dollarile. Tänase kauplemissessiooni käigus kukkus bitcoini hind CoinDeski andmeil suisa 9086 dollarile.

CypherCapitali andmeanalüütik Nick Kirk märkis, et ilmselt on hinnalanguse põhjuseks nii-öelda regulatsioonipohmell. “Tegelikult on valdkonna reguleerimine aga positiivne asi,” lisas ta.