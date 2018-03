Kuidas ohustab Itaalia valimistulemus eurotsooni?

Ainult tellijale

Nädalavahetusel toimunud Itaalia parlamendivalimistel said üllatuslikult palju hääli populistlikud parteid. Kardetakse, et eurotsooni suuruselt kolmas majandus muutub nüüd poliitiliselt ebastabiilseks.

Umbes pooled Itaalia valijatest otsustasid valitsusvastaste parteide kasuks. Valimised võitis Viie Tähe Liikumine, suure osa häältest võttis ka Lega. Peavooluparteide toetus langes aga järsult. Ükski partei suure eduga valimisi ei võitnud, mis tähendab, et valitsuse moodustamine kujuneb raskeks.

Tulemused panid Itaalia aktsiad esmaspäeval langema – FTSE MIB indeks kukkus 1,3 protsenti. Nädala keskel toimus aga mõningane taastumine.

Analüütikud ütlevad, et ees on väga rasked läbirääkimised ning keeruka olukorra tekkimisel võivad toimuda varsti juba uued valimised. Kuidas mõjutab Itaalia olukord eurotsooni ja siinseid finantsturge? MarketWatch on kokku kogunud analüütikute kommentaarid olukorra kohta.