Boeing ja Brasiilia Embraer võivad ühineda

USA Boeing ja Brasiilia Embraer peavad kõnelusi võimaliku ühinemise üle, Embraeri müügi on Brasiilia valitsus keelanud.

Ettevõtte juhi sõnul on neil piisavalt raha. „Meil on piisavalt rahalist hobujõudu kõigi kolme jaoks: orgaanilisteks investeeringuteks, dividendimakseteks ning ülevõtmisteks.“

USA lennundusfirma Boeingu juhi Dennis Muilenburgi sõnul käivad kõnelused Brasiilia lennukivalmistaja Embraeri ostuks. Kuid täielikust ülevõtmisest on Brasiilia valitsus keeldunud, kuna Embraer ehitab ka sõjalennukeid. Brasiilia president Michel Temeri on pannud kaalumisele variandid, kuidas kaks ettevõtet saaksid ühineda.

Boeing prognoosib selleks aastaks põhitegevuse rahavooks 15 miljardit dollarit, arendusele on planeeritud 5,9 miljardit dollarit. Aktsionäridele on lubatud 100% vabast rahavoost.

Mure kaubandussõja pärast

Boeingul oleks kaubandussõjast Hiina ja USA vahel palju kaotada. Nimelt on Hiina tellinud Boeingult tuhandeid lennukeid ning ühtlasi on plaan avada Hiinas tehas. Aastail 2017-2036 peaks Hiina ostma Boeingult kokku 7240 lennukit, mille kogumaksumus on 1,1 triljonit dollarit. Boeingu juht ütles, et on rääkinud nii president Xi kui ka Trumpiga ning näeb neis mõlemas tahet jätkata normaalsete kaubandussuhetega.

Analüütikud on hinnanud tehingu väärtuseks 5–6 miljardit dollarit.