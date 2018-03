Heineken kõnelustes Hiina äri müügi üle

Heineken peab kõnelusi China Resources Beeriga enda Hiina äri müügi üle. Tehingu koguväärtus võib küündida üle miljardi dollari.

Heineken on seni suunanud reklaamikampaaniatesse miljoneid dollareid, enamasti spordi kaudu. Järgmisel kuul sponsoreerib Heineken teist korda Hiina Grand Prix'd.

Hiina on maailma suurima õlleturg, kuid 1983. aastal sinna liikunud Heineken pole enda õllega suutnud seal suurt edu saavutada ega tugevat jagamisvõrku sisse seada. 2016. aastal moodustas Hiina turg Heinekeni müügist 0,5 protsenti.

Tehing tuleb ajal, mil kolme õllehiiglase Heinekeni, AB InBevi ja Carlsbergi vastas on tugev konkurents nii koduturul kui ka arenevatel turgudel.

Õlleturu maht on Hiinas 2013. aastast langustrendis, kuid kallima hinnaklassi õlle turg on sellest ajast kasvanud üle 10 protsendi aastas. CR Beer tahab muuta oma brändi kohalikust tootjast rahvusvahelisemaks ning seetõttu on Heineken CR Beerile loomulik sihtmärk.

Kõnelused pole veel lõppenud ning võivad ka katkeda, ütlesid allikad Reutersile.

CR Beeri aktsia hüppas pärast teadet 14 protsendi võrra, Heineken 3 protsendi võrra.