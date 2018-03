USA töötuse määr püsib muutumatu

Kuigi tööliste hulka lisandus enim inimesi viimase pooleteise aasta jooksul, jäi USA töötuse tase viiendat kuud järjest 4,1 protsendi peale, kirjutab Reuters.

Raporti järgi on tööturg jätkuvalt tugev ning veab majanduskasvu edasi. Veebruaris turge ehmatanud palgakasv on vähenenud. Keskmine tunnipalk tõusis veebruaris võrreldes aastatagusega 2,6 protsenti.

Kuigi töötuse määr on Föderaalreservi hinnangul pikalt kestmiseks liiga madal, paistab, et tööhõive tõusuks on veel ruumi ning see hoiab palgakasvu tagasi. Tööhõive tõusis veebruaris 63 protsendile, olles kuu varem 62,7.

Töökäsi lisandus aga oodatust rohkem. 200 000 asemel 313 000 inimese jagu.

Keskseks küsimuseks jääb, kas Föderaalreserv jääb sel aastal kolme intressitõusu juurde või tõstab väljavaate nelja peale.

Föderaalreserv koguneb Jerome Powelli esmakordsel juhtimisel 20.–21. märtsil.