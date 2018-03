Võimu koondumine Hiinas mõjub majandusele halvasti

Ainult tellijale

Hiina rahvakongress võttis täna vastu otsuse, mille järgi saab president Xi Jinping olla ametis määramata aja.

Seesugused arengud pole Hiina majanduse viimaste aastate käekäiku arvestades tegelikult head. Ettevõtete ning kohalike omavalitsuste võlakoorem on aina kerkimas ning on selge, et lõpuni kasvada see ei saa.

“Võimu koondumine väheste inimeste kätte on riskantne,” ütles Capital Economicsi Hiina ökonomist Julian Evans-Pritchard CNNile. Ta lisas, et kuna Xi võim suurenes veelgi, ei hakka Hiina tippametnikud presidendi otsustele ilmselt vastu vaidlema ka siis, kui Xi otsused võivad Hiina majandusele kahjulikult mõjuda.

Võlamured

Hiina võlakoormus on alates majanduskriisist kiiresti kasvanud. Eelmise aasta keskpaiga seisuga oli see enam kui 2,5 korda suurem kui Hiina kogumajandus. Ja kuigi Xi ja mitmed teised tippametnikud on meedia vahendusel osutanud, et majanduse ja finantsprobleemidega tuleb kähku tegeleda, pole ökonomistide sõnul sisulisi samme veel astutud.

Reitinguagentuurid Moody’s ja S&P ajasid Hiina riigijuhid möödunud aastal üksjagu marru, kui alandasid Hiina krediidireitingut ning hoiatasid võlakoorma eest.

Aberdeen Standard Investmentsi ökonomist Alex Wolf märkis CNN-ile, et Xi ei pruugi sugugi olla õige mees Hiina majandust järgmisele tasemele viima. Ta lisas, et majanduskasvu saavutada on aina keerulisem, kuna Hiina elanikkond vananeb ja töökäte arv seega kahaneb. Wolfi hinnangul pole Hiina Xi juhtimisel teinud just eriti palju selleks, et juurutada innovatsiooni ning intellektuaalset omandit, samas kui raha suunatakse valedesse kohtadesse ning vaba turgu ei suudeta endiselt hinnata. “Hiina tulevik on ühe mehe õlgadel. Pikas plaanis tekitab see palju küsimusi,” hoiatas Wolf.

Võimalik optimism

Tegelikult pole aga kõik eksperdid veendunud, et Xi ametiaja pikenemine halb on. Pigem viidatakse sellele, et nüüd saab Xi oma majandusplaane ellu viia ning majandusmuudatused toimuvad järjepidevalt ning kindla plaani alusel.

Investeerimispanga ING ökonomist Rob Carnell ütles, et Xi võimu suurenemine võimaldab “Hiinal asjad tehtud saada”. See tähendab, et erinevate suurte otsuste tegemine võib libedamalt minna. Viimase näidetena võib tuua välisinvestoritele Hiinas finantsturgudele suurema ligipääsu lubamise.

Carnell märkis, et kui Euroopa riikides kipuvad koalitsioonid olema nõrgad ning otsuste vastuvõtmine seetõttu venima, siis Hiinas saavad asjad ilmselt kiiresti tehtud. Ta lisas, et mõistagi on Hiinas probleeme sellega, et poliitilist debatti pole. “Investeeringute mõttes on aga sellel (Xi piiramatul ametiajal – toim) näha häid külgi,” lisas ta.