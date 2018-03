Apple ostab digimeedia teenuse Texture

Apple teatas, et omandab ettevõtte Next Issue Media ning sellele kuuluva digimeedia tellimusi koondava nutirakenduse Texture, vahendab Wall Street Journal.

Texture on USA mõjukaimate ajakirjade loodud kuutasupõhine teenus, mis annab kasutajale ligikaudu 200 ajakirja digitellimuse. Teenuse paketis on näiteks ajakirjad nagu National Geographic, Vogue, Forbes, Time ja The Atlantic.