BIS: Hiinas võib tulla panganduskriis

Hiina on üks majandusi, kus risk panganduskriisiks on suur, teatas Rahvusvaheliste Arvelduste Pank (BIS).

Pank avaldas pühapäeval raporti, kus oli ka uuring, milles käsitleti panganduskriisi varajasi märke. Uurijad leidsid, et Hiina võlad (krediidi ja SKP suhe) on ületamas taset, mis võib viia suurte probleemideni.

Krediidi ja SKP suhe mõõdab majanduses oleva võla hulka ning selle pikaajalist trendi. Suuremad numbrid viitavad sellele, et võlg kasvab kiirusel, mis pole majandusele tervislik.

Võla teenindamise suhe näitab aga seda, kui palju tuleb sissetulekutest võlgade maksmiseks tasuda. Suurem suhtarv tähendab seda, et laenajad on võtnud võrreldes sissetulekuga liiga palju laene, seetõttu on laenude tagasimaksmine ka keerukam.

Lisaks Hiinale on BISi sõnul ohus ka Kanada ja Hongkong. Osaliselt on nende riikide riskid seotud kinnisvarahindade tõusuga.

BIS ei ole esimene organisatsioon, mis Hiina kohta hoiatusi on jaganud. Detsembris teatas Rahvusvaheline Valuutafond, et Hiina finantssüsteemis on „suured pinged“ ning need võivad sealse majanduse rööpast välja viia.