Börs: tööstus langes, tehnoloogia tõusis

Vaatamata tehnoloogiasektori üldisele tugevusele pidi valdkonna esiviisikusse kuuluv Netflix (-3,06%) sedapuhku leppima valusa kaotusega. Languse põhjuseks oli tuntud tühimüüja Andrew Lefti ootamatu pealetung. Nimelt leidis Left oma investeerimisportaali Citron Research Twitteri kontol, et Netflixi suured kulutused filmitootmises ei ole jätkusuutlikud, ning ennustas, et ettevõtte aktsia võib lühikeseks müügi abiga peagi taas 300 dollarile jõuda (Netflixi väärtpaberi praegune hind on 321 dollarit).

Muljetavaldava tulemuse tegi esmaspäeval aga kiibitootja Micron (+8,8%), reageerides Jaapani finantskontserni Nomura analüütiku uuele hinnasihile, mis seadis ettevõtte aktsia oodatava turuväärtuse praegusest börsihinnast pea poole kõrgemale, 100 dollarile.