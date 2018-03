Eelmise aasta ühe tulusaima tooraine fondi müüdi rekordilise hooga

Möödunud nädalal viisid kakaoturu muljetavaldavat tõusu nautinud investorid läbi rekordilise kasumikorje, kirjutab Bloomberg.

Eelmisel nädalal toimunud 8,6 miljoni dollari suuruse müügivalanguga kaotas Londoni ja Milano börsil kaubeldav toorainefond COCO pea viiendiku oma varadest. Käesoleva aasta esimeste kuudega on fondist lahkunud juba 12 miljonit dollarit. Raha väljavool on sealjuures aga küllaltki ootuspärane, sest eelmisel aastal toimus kakaofondis just vastupidine liikumine: 40,6 miljoni dollari suurune sissevool.