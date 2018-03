Inflatsiooninäitaja pani dollari langema

USA dollar hakkas täna pärast inflatsiooninumbrite avalikustamist odavnema, vahendab MarketWatch.

ICE dollariindeks on täna langenud 0,3 protsenti, 89,61 punktini. WSJ dollariindeks, mis mõõdab dollari käekäiku suurema hulga valuutade suhtes, kukkus 0,2 protsenti.

Dollari pani langema kaks uudist. Esiteks avaldati USA veebruarikuu inflatsiooninumbrid, mis vastasid ökonomistide ootustele. Tundub, et turud ootasid inflatsiooni osas üllatust – prognoositust kõrgem näitaja oleks tähendanud seda, et Föderaalreservi intressimäärade agressiivsem tõstmine on tõenäolisem. Kuu lõikes kasvas inflatsioon 0,2 protsenti, terve aasta tõus oli 2,1 protsenti.

Teine faktor, mis dollarit mõjutas, oli välisministri Rex Tillersoni lahkumine ametist.

„inflatsioon on täna kindlasti dollarit mõjutanud. Investorid ootasid veidi kõrgemat numbrit,“ ütles investeerimisfirma Jeffriesi valuutaturgude juht Brad Bechtel. „Tillersoni uudis omas samuti mõju, küll aga väiksemat.“

Eelmisel nädalal ilmunud palgakasvu numbrid olid oodatust väiksemad. Kuine palgakasv oli 0,1 protsenti, ökonomistid ootasid 0,2protsendilist kasvu.