Nafta hind langeb edasi

Toornafta hind langes täna tublisti – mõju avaldasid nii USA kildanafta tootmise kasv kui ka aktsiaturgude langus, vahendab CNBC.

WTI toornafta futuurid kukkusid 1,1 protsenti, 60,71 dollarini barrelist. Brent odavnes 0,7 protsenti, 64,56 dollarini barrelist.

Toornafta hinnad kukkusid ka eile, sest USA Energia- ja Informatsiooni Administratsioon teatas, et kildanafta tootmine tõuseb aprillis tõenäoliselt uue rekordini. Oodatakse, et USA kildanafta päevane toodang kasvab suuremates reservuaarides aprillis 131 000 barreli võrra.

Ühendriikide päevane naftatootmine ületas 2017. aasta lõpus 10 miljoni barreli piiri – sellega mindi mööda Saudi Araabiast, mis on maailma suurim eksportija. 2018. aasta lõpuks peaks toodang tõusma üle 11 miljoni barrelini päevas, teatas Rahvusvaheline Energiaagentuur hiljuti.

„Viimasel ajal on S&P 500 indeks naftale küllaltki suurt mõju avaldanud,“ ütles investeerimisfirma Again Capitali asutaja John Kilduff.

Tõsi, dollar on täna odavnenud, aga naftale see märkimisväärset tuge pole pakkunud. Täna teatas ka USA president Donald Trump, et välisminister Rex Tillerson lahkub ametist.

Kilduff ütles, et see uudis võib tähendada, et Trump loobub Iraani tuumaleppest. See võib omakorda Iraani naftatootmist segama hakata ja hinnad tõusma panna. Samas on selle faktori mõju olnud täna küllaltki minimaalne.