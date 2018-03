USA riigieelarve sügavalt miinuses

Ühendriikide rahandusministeeriumi andmetest selgub, et veebruaris ulatus riigi eelarvedefitsiit 215 miljardi dollarini. Viimati oli defitsiit nii suur kuus aastat tagasi, vahendab CNN Money.

Võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenes veebruari defitsiit 23 miljardi dollari võrra. Valitsus kulutas ühe kuuga 371 miljardit dollarit, mida on 7 miljardi võrra rohkem kui mullu. Maksulaekumised langesid aga 172 miljardilt 156 miljardini.

Riigivõla, sotsiaalkindlustuse ja Medicare’i intressimaksed ning kaitse-eelarvega seotud kulutused on kasvanud kõige enam, teatas rahandusministeerium.

Maksulaekumised vähenesid ministeeriumi teatel kõrgemate maksutagastuste tõttu. Peamiselt on selles süüdi uus maksuseadus.

Terve fiskaalaasta peale peaks defitsiit ministeeriumi prognoosi kohaselt ulatuma 833 miljardi dollarini. 2019. aastal peaks puudujääk tõusma juba 984 miljardi dollarini.

Ka järgnevatel aastatel peaks Ühendriikide eelarve puudujääk olema umbes triljon dollarit – viimati oli see nii kõrgel pärast finantskriisi, mil valitsus püüdis lisakulutustega majandust stimuleerida.

Maksureform osutus küllaltki kalliks ning valitsus ei plaani kulutusi vähendada. See tähendab, et edaspidi ongi Ühendriikide eelarve umbes triljoni dollariga miinuses. Vähem kui aasta aega tagasi prognoosis valitsus, et enne 2022. aastat defitsiit nii suureks ei paisu.