Börs: turud langesid teist päeva järjest

USA aktsiaturud langesid teist päeva järjest, sest Ühendriikides kasvas poliitiline ebakindlus ning nafta vedas energiasektorit alla, vahendab Bloomberg.

Täna ilmus inflatsiooniraport, mis vastas ökonomistide ootustele. Küll aga valmistas see mõningase üllatuse turgudele. Raportist selgus, aastane inflatsioon ulatus veebruaris 2,1 protsendini. S&P 500 indeks kukkus ning langust juhtisid energiasektori aktsiad. Homme ilmuvad jaemüügi ja naftavarude numbrid, mis võiks investorite jaoks tulevikku selgemaks muuta.

Ühendriikide president Donald Trump teatas täna ka seda, et välisminister Rex Tillerson lahkub ametist. See pani investorid poliitilise ebakindluse kasvu pärast muretsema. See omab suurt mõju, sest õhus on ka kaubandussõja võimalus.

„Investorid küsivad, milline saab olema uus välisminister. Kas ta toetab rohkem Trumpi? Kas ta on protektsionistlik?“ rääkis investeerimisfirma FBB Capital Partnersi uuringute juht Mike Bailey.

S&P 500 indeks kukkus 0,6 protsenti ja Nasdaq 100 kaotas 1,2 protsenti. Euroopa aktsiaid koondav Stoxx Europe 600 langes 1 protsendi. Toornafta hinnad aga langesid, sest USAs oodatakse tootmise kasvu. Kulla hind lisas 0,2 protsenti, 1326 dollarini untsist.