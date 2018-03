USA majanduskasvu optimism kaob

Atlanta Föderaalreserv vähendas järjekordselt USA esimese kvartali majanduskasvu prognoosi, vahendab CNBC.

Esialgse prognoosi (jaanuarikuu oma) kohaselt ootas Atlanta Fed, et USAs saab olema parim kvartal alates 2009. aasta keskpaigast. Nüüd on järjepanu prognoose vähendatud. Kui jaanuaris oodati 5,4protsendilist kasvu, siis nüüd prognoositakse vaid 1,9protsendilist tõusu.

Täna vähendasid majanduskasvu prognoose ka mitmed suured Wall Streeti pangad. JPMorgan vähendas prognoosi 2,5 protsendilt 2 protsendini, Goldman Sachs kärpis seda 2 protsendilt 1,8 protsendini.

Täna avalikustati Ühendriikide jaemüügi numbrid – tulemus valmistas pettumuse, sest jaemüük langes 0,1 protsenti. Nüüdseks on näitaja kukkunud juba kolm kuud järjest. See on osalt ka põhjus, miks ootused on muutunud järjest tagasihoidlikumaks.

Atlanta Fedi esialgne optimism baseerus ISM tööstussektori indeksi küsitlusel, mis näitas väga tugevaid tulemusi. Ka varem on sama viga tehtud. Ametnikud pole teema kohta kommentaare andnud.

Dow Jonesi indeks on täna langenud 0,5 protsenti ja S&P 500 on kaotanud 0,4 protsenti. Kumbki indeks kaupleb vastavalt 24 884 ja 2755 punktil.