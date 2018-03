Allianz: bitcoini väärtus peaks olema null

Finantsteenuste firma Allianz avaldas raporti, kus öeldi, et valuuta vastab kõigile tüüpilistele varamulli kriteeritumitele, vahendab MarketWatch.

„Hüperboolne hinnakasv alates 2009. aasta algusest on olnud väga palju mulli loomusega,“ kirjutas Allianzi globaalse majanduse ja strateegia juht Stefan Hofrichter. „Me võrdlesime seda teiste varamullidega ning see ületab vabalt 90ndate tehnoloogiamulli ja Jaapani 80ndate varamulli.“

„Meie arvates peaks bitcoini sisemine väärtus olema null. Bitcoin ei paku sulle midagi. Võrdluseks võib tuua, et riigivõlakirjad ja aktsiad on sinu omanduses ja sul on teatud õigused. Bitcoiniga sa ei saa midagi. See ei paku ka rahavoogu,“ nentis ta.

Nagu ka mitmed teised analüütikud, ütles Hofrichter, et bitcoini taga oleval blockchaini tehnoloogial on suur potentsiaal. Eriti finantssektoris, kus ettevõtted püüavad ülekandetasusid vähendada.

„See on üldiselt kõigi valuutadega nii. See ei kehti ainult bitcoini puhul. Varahaldusfirmana nägime, et bitcoin on lihtsalt praegu kõige huvitavam,“ nentis Hofrichter.