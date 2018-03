Audi plaanib diislist loobuda

Saksa autohiid Audi on kuuldavasti plaanimas loobuda diiselmootoritega autodest.

Audi juht Rupert Stadler ütles, et muudatusega alustatakse just väikestest pereautodest peale. Viimase näitena võib tuua Audi A1. Plaan peaks jõustuma 2020. aastaks. Praegu on umbes 10% müüdud Audi A1 just diiselmootoriga.

Siiski teatas Audi, et näiteks uute SUV-ide ning teiste preemium klassi autode kapoti all tuksub diiselmootor aga endiselt ning ilmselt tõuseb diiselautode osakaal veel mõnda aega.