Glencore müüb kolmandiku koobaltist Hiina firmale

Maailma suurim koobaltitootja Glencore tegi hiinaga kokkuleppe, mille kohaselt müüakse kolme aasta jooksul kolmandik toodangust Hiina akude taastöötlejale GEM Co, vahendab Reuters.

Glencore müüb GEM-le ajavahemikus 2018-2020 kokku 52 800 tonni koobalthüdroksiidi. Koobalt on võtmetähtsusega metall, mida on vaja liitiumioonakude tootmiseks. Neid akusid kasutatakse elektriautodest ning seetõttu oodatakse koobalti nõudluse järsku kasvu.

Juba praegu on tekkinud puudujääk, mis on koobalti hinna kiiresti tõusma pannud. Veel 2016. aasta jaanuaris maksis üks nael 10 dollarit, nüüd juba 39. Tegemist on kõrgeima tasemega alates 2008. aasta juulist.

GEM ostab Glencore’ilt 2018. aastal 13 800 tonni koobaltit, 2019. aastal 18 000 tonni ja 2020. aastal 21 000 tonni.

Glencore kaevandab koobaltit vase- ja niklikaevandustes kõrvalproduktina. Seda tehakse Kongos, Kanadas ja Austraalias. 2018. aastal plaanib ettevõte toota 39 000 tonni koobaltit, mis moodustab maailma oodatavast toodangust 35 protsenti.

Glencore’i prognoosi kohaselt tõuseb nende koobaltitootmine 2019. aastal 65 000 tonnini ja langeb seejärel 2020. aastal 63 000 tonnini.