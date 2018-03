Selgus Spotify börsile minemise kuupäev

Spotify teatas täna, et ettevõtte aktsiaga saab hakata kauplema juba kahe nädala pärast ehk 3. aprillil.

Samuti teatas ettevõte, et 26. märtsil avaldatakse käesoleva finantsaasta prognoos. Möödunud aastal teenis Spotify 461,3 miljonit dollarit kahjumit. Käive oli samal perioodil 4,99 miljardit dollarit. Spotifyl on 71 Spotify Premiumi ehk tasulise teenuse kasutajat ning 159 miljonit igakuist aktiivset kuulajat.

Spotify IPOt on peetud käesoleva aasta üheks oodatumaks. Sealjuures paistab IPO silma sellega, et aktsiatel pole IPO hinda, vaid need paisatakse lihtsalt müüki. Ettevõtte väärtust hinnatakse 23 miljardi dollari juurde.

Spotify aktsiatega saab kauplema hakata New Yorgi börsil ning ettevõtte lühendiks ehk sümboliks saab SPOT.