Trumpi reformid tõid hiiglasliku aktsiate tagasiostulaine

USA maksureformi-kava, mis teeb hiidfirmadele raha kojutoomise odavamaks, pakub aktsionäridele head rahateenimisvõimalust.

Üks turgude taastumise põhjus on kindlasti tugev tulemuste hooaeg. Kuid mitte ainult. Standard & Poor's 500 indeksi aktsiaid mõjutab jõuliselt ka Trumpi maksureform, millega tehti rahvusvahelistele börsihiidudele raha maailmast kojutoomine soodsamaks: kui varem tuli selle eest USA maksuametile tasuda 35 protsenti, siis nüüd alandati see 15,5 protsendile ja isegi 8 protsendile – juhul kui see raha USAs uuesti investeeritaks.

Kuigi USA presidendi Donald Trumpi tollitariifide peale ähvardab maailma kaubandussõda ning mitmes maailma nurgas süveneb poliitiline ebakindlus, on turud viimasel ajal ülirahulikult reageerinud. Kas investorid on raputuste vastu tuimaks muutunud?

Maksurerofmi taga oli idee, et USA kontsernid toovad raha koju, investeerivad selle kodumaal ja elavdavad nii kohalikku majandust, näiteks palgatõusu näol. Aasta algus näitab aga, et senimaani on enim võitnud aktsionärid.

JP Morgan arvutas välja, et S&P500 indeksi ettevõtted jagavad tänu maksureformile kodumaale laekunud rahale tänavu aktsionäridele välja 800 miljardit eurot aktsiate tagasiostuprogrammi raames. See lööb kaugelt eelmise aasta rekordi, milleks oli 530 miljardit dollarit. Aasta alguse tööturunumbrid näitavad aga, et palgad tammuvad paigal ning tõusu pole kuskilt näha.

USA kontsernidest on kõige rohkem raha välismaal Apple'il – seda kogust hinnatakse ca 250 miljardi dollari juurde. Apple on juba vihjanud, et plaanib raha heldelt aktsionäridega jagada.

Aktsiate tagasiost on USA ettevõtete seas populaarne: Credit Suisse avaldas hiljuti uuringu, millest selgus, et ettevõtted ise ongi aktsiate suurimate ostjate seas. Alates 2009. aastast on USA finantssektorisse mitte kuuluvad ettevõtted ostnud aktsiaid ligikaudu 3,3 triljoni dollari eest, mis moodustab 18 protsenti USA ettevõtete turuväärtusest. Samal ajal ostsid investeerimisfondid aktsiaid 1,6 triljoni dollari eest, vahendas investing.com. Võrdluseks: nendesama üheksa aastaga vähenes majapidamiste ja pensionifondide käes olevate aktsiate osa ca 1,8 triljoni dollari võrra. Ehk: suurimaks ostjaks olid turul ettevõtted ise.