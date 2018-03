Metsä Board tõstis kasumiootust

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tselluloositoodete hea nõudlus ja hinnatase annab Soome paberikontsernile Metsä Board alust arvata, et kasum tuleb esimeses kvartalis oodatust suurem, aktsiahind vastas teatele pea 5protsendilise tõusuga.

Varem ootas Metsä Board, et esimese kvartali tegevuskasum tuleb sama või pisut parem kui möödunud aasta neljandas kvartalis, mil see oli 54,4 miljonit eurot. Nüüd teatas paberifirma börsile, et tulemused ületavad eelmist kvartalit märgatavalt.

Põhjustena toob Metsä Boardi finantsdirektor Jussi Noponen välja tselluloosituru tugeva seisu aasta algul, samuti kasvab Metsä Boardi kasumlikkust enim mõjutav pikakiulise tselluloosi hind. Ka on paberiturul seis hea ning kontserni tehased töötavad suure võimsusega.