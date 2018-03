Nafta hind tõusis järsult

Nafta hind kerkis täna ootamatult üle 66 dollarini barrelist, vahendab CNBC.

WTI toornafta hind tõusis täna 1,7%, 62,23 dollarini barrelist. Brenti toornafta hind tõusis 1,74%, 66,13 dollarile barrelist.

Hinnatõusu põhjuseks olid viited Lähis-Ida pingete süvenemisele. Again Capitali ekspert John Kilduff ütles CNBCle, et tegelikult on pinged piirkonnas oluliselt suuremad kui üldsus arvab. Nimelt ütles Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman saadet “60 minutit” tutvustavas lõigus, et saudid on valmis arendama tuumapommi, kui Iraan sama teeb.

Samuti annab nafta hinnale tõuke ka suurenenud nõudlus. “On üsna selge, et praegu on nõudluse ja pakkumise suhe muutunud tasakaalukamaks,” kommenteeris Tradition Energy üks juhte Gene McGillian.