Äpp, mis poetab trennitegijaile krüptomündi

Vene fitnessifanaatikud lõid äpi, mis maksab inimestele krüptomüntides selle eest, kui nad trenni viitsivad teha.

Nii lõidki Fomenko ning Derljatka 2016. aastal Sweatcoini. “Kui sul on pidevalt meeles, et sa saad sammud millegi meeldiva vastu välja vahetada, siis sa pigem jalutad kui sõidad bussiga,” ütles Derljatka.

Fomenko ütles CNNile, et kuna inimesed eelistavad pigem lühiajalist preemiat pikaajalisele, on hea võimalus inimesi trenni tegema motiveerida neile tasu makstes. Ehk siis: need, kes soovivad näiteks kaalu kaotada, ei pea ootama seda päeva, mil number ekraanil väheneb, vaid saavad oma esimese preemia kätte raha näol, mis kõik peaks lõppude lõpuks aitama viia selleni, et ka kaal alaneb ja/või vorm paraneb.

Kui sageli kipub trenni minemiseks motivatsioon nulli kukkuma, siis Londonis elavad fitnessiga tegelevad venelased Oleg Fomenko and Anton Derljatka püüdsid tulla välja moodsa lahendusega: kuna inimestele meeldib pingutuse eest preemiat saada, teenivad äppi kasutajad iga läbitud 1000 sammuga 0,95 Sweatcoini. Kui piisavalt palju krüptomünte teenida, saab need vahetada erinevate trenniriiete või –vidinate vastu. Näiteks peab inimene tegema 21 miljonit sammu, et saada endale iPhone X.

Murelikud sammujad

Sweatcoine saab koguda praegu ainult USAs ja Suurbritannias ning äppiga on liitunud umbes 10 miljonit inimest. Mitmed sammujad näivad siiski nördinud, kuna selleks, et “preemia” välja tellida, läheb väga kaua aega. Ja kui sammud ongi koos, on vidinad kas vahepeal otsa saanud või neid pole ühel või teisel põhjusel lihtsalt võimalik enam saada.

Üksjagu probleeme on tegelikult ka äppi arendajatel endil. Nimelt püüavad nobenäpud panna äppi samme lugema selliselt, et neid tekiks juurde ka siis, kui inimene tegelikult liikumises polegi. Selle jaoks on äpp varustatud sensoritega, mis peaksid jälgima seda, kui kiiresti inimene liigub, kui järjepidevalt ning kus kohas. Viimane on ka põhjus, miks äpp registreerib esialgu ainult õues liikumist. Koos Warwicki Ülikooliga arendatakse välja aga ka mooduseid, kuidas inimese liikumist siseruumides salvestada.

Praegu teeb Sweatcoiniga koostööd 300 ettevõtet. Asja eesmärk peaks olema end positiivselt näidata ning seega kliendibaasi ehitada. Küll aga genereerib Sweatcoin alates möödunud aasta juulikuust raha sellega, et iga bränd peab maksma äppiloojatele kindla summa, kui inimene oma sammud kauba vastu välja vahetab.

Suured plaanid

Kuigi Sweatcoin on ma olemuselt esialgu fitnessiäpp, on selle loojad kindlad, et mingil hetkel jõutakse ka suure eesmärgini: Sweatcoinist saab päris krüptoraha.

Jaanuaris kaasas Sweatcoin investoritelt 5,7 miljonit dollarit, et oma suurele unistusele lähemale astuda. Ühtlasi suurendas ettevõte oma töötajate arvu kaks korda, 20 inimeseni. Lähiaastail loodavad Fomenko ja Derljatka, et äppiga saavad liituda kõik inimesed ehk laieneda ka väljapoole USAd ja Suurbritanniat.

Veelgi enam, mehed on nõnda ambitsioonikad, et loodavad suisa, et usinad sammujad saavad tulevikus hakata teenitud Sweatcoinidega ka makse maksta. “Me oleme valitsuse ja ka tervishoiusüsteemi jaoks tõeliselt efektiivne viis, kuidas inimesi motiveerida liikuma ning selle tulemusena säästa ka rohkem raha,” ütles Derljatka CNN-ile.