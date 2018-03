Firmad saavad nüüd esitada taotlusi Trumpi tariifidest pääsemiseks

Alates tänasest saavad ettevõtted esitada USA kaubandusministeeriumile taotlusi sel reedel jõustuvatest terase- ja alumiiniumi tollimaksudest pääsemiseks, vahendab CNN.

Taotluses peavad ettevõtted reastama kõik oma tehastes kasutatavad imporditud metallitooted ning märkima, kas võrdse kvaliteediga tooteid on võimalik hankida samas koguses ka mõnelt USA tootjalt. Kaubandusministeeriumi pühapäevase avalduse kohaselt lähtutakse valiku tegemisel riikliku julgeoleku põhimõttest.

Terase- ja alumiiniumifirmadel on õigus eranditaotlusi vaidlustada, kui nad suudavad tõestada, et on võimelised samu metallitooteid vajalikus mahus ja samaväärse kvaliteediga ka ise valmistama.