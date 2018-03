OEG väikeaktsionärid: oleme šokeeritud

Olympicu väikeaktsionärid Ahto Rändla ja Jaan Gustavson ütlesid Äripäevale, et nende jaoks tuli OEG müügiplaan suure üllatusena.

„Ei ole midagi kestvat siin päikese all. Samas oli plaan aktsiaid ostes pikaajaliselt investeerida ja olin sellest infost vägagi šokeeritud,“ nentis Rändla.

Aktsionär lisas, et tema hinnangul pole hind sugugi õiglane ning temal on kavas pöörduda Eesti Väikeaktsionäride Liidu poole. Rändlal on kokku 45 000 Olympicu aktsiat.

Jaan Gustavson, kes omab praegu kokku 48 152 aktsiat, ütles, et ka temale tuli uudis üllatusena. Hinda aktsionär õiglaseks ei pea. „Oleks võinud ikka üle 2 euro olla,“ nentis ta.

Edasisi plaane Gustavson teinud ei ole. „Tuleb hakata kaaluma erinevaid variante. Võtan asja rahulikult.“

Olympic Entertainment Group teatas täna, et Odyssey Europe tahab üle võtta kõik OEG aktsiad. Müügihinnaks kujuneks 1,9 eurot, mis oli enne börsi avamist turuväärtusest madalam pakkumine (enne börsi avamist maksis aktsia 1,905 eurot). Kaks enamusaktsionäri, kellele kuulub 64 protsenti aktsiakapitalist, on lubanud pakkumise vastu võtta. Ostja loodab, et sama teevad ka väikeaktsionärid.