Roosaare ootab Olympicult lisaboonust

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Väikeinvestor ning Olympicu aktsionär Jaak Roosaare oodanuks ülevõtupakkumiselt suuremat preemiat, kuid aktsiate müügiga ta ei kiirusta.

„Oleksin eeldanud vähemalt 15–20protsendilist preemiat hinnale või siis minimaalselt 0,15–0,2 euro suurust dividendi koos 1,9eurose aktsia hinnaga," sõnas Roosaare.

Samas tõdes investor, et börsilt pole veel lahkutud ning seega on õhus mitu võimalust. „Näiteks, et jäädakse siiski börsile edasi, kui piisavalt osalust kätte ei saada,“ selgitas ta.

Kui aga börsilt ikkagi lahkuda otsustatakse, siis on Roosaare pigem seda meelt, et aktsiad müüa. „Ei taha sellist ebalikviidset asja omada,“ nentis ta.

„Ma arvan, et müügiga pole põhjust samas kiirustada, sest alla 1,9 euro hind vaevalt läheb – küll aga võib tulla veel mingi lisapoonus,“ lõpetas investor.