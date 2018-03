Uuelt USA Föderaalreservi juhilt oodatakse intressimäärade järkjärgulist tõstmist

Aktsiaturgude analüütikud ootavad keskpanga uuelt juhilt tasakaalukat intressimäärade tõstmist, et hoida tasakaalu majanduse hoogustamise ja ülekuumenemise riski vahel.

Eelmise aasta lõpus ametisse nimetatud föderaalreservi uus juht Jerome Powell saab sel nädalal tuleristsed, kui juhib kahepäevast Föderaalreservi komitee koosolekut. Kolmapäeval kell 20 Eesti aja järgi esitab Föderaalreserv oma otsuse intressimäärade kohta, rahanduspoliitika teadaande ning uuendatud majandusprognoosi. Kell 20.30 annab Powell pressikonverentsi, kus oodatakse, et ta tõmbab hoogu maha intressimäärade jõulisema tõusu ootuselt.

Kui 2017. aastal tõstis Föderaalreserv intressimäärasid kolmel korral, siis käesolevaks aastaks oodatakse intressimäärade tõstmist isegi neljal korral. Kuna majandusel on läinud hästi ning Trumpi poolt ellu viidud maksureform toob ettevõtetele madalama maksukoormuse, mis peaks majandusele samuti hoogu andvalt mõjuma ning inflatsioon on kerkinud, ootavad osad analüütikud, et intressimäärasid tõstetakse sel aastal neljal korral. Samas andis Föderaalreservi eelmine juht Janet Yellen eelmise aasta detsembri koosolekul mõista, et intressimäärade tõstmist võib 2018. aastal oodata kolmel korral.

Eelmisel Föderaalreservi istungil jaanuaris jäeti baasintressimäär muutmata ning see on 1,25% – 1,5% vahemikus.