Deutsche Banki aktsia vajub jälle

Deutsche Banki aktsia kukub jälle, sest ettevõte teatas, et negatiivsed faktorid omavad esimese kvartali tulemustele küllaltki suurt mõju, vahendab MarketWatch.

Deutsche Banki aktsia on täna kukkunud Frankfurdi börsil 5,4 protsenti, 11,97 euroni, sest panga finantsjuht hoiatas, et erinevate vastutuulte tõttu väheneb ettevõtte esimese kvartali käive 450 miljoni euro võrra.

Finantsjuht James von Moltke nentis, et tugevam euro vähendab käivet umbes 300 miljoni võrra ning kõrgemad finantseerimiskulud lähevad maksma veel 150 miljonit eurot.

Deutsche Banki aktsia on tänavu langenud lausa 25 protsenti, nädalaga aga 7,3 protsenti. Võrdlusena võib välja tuua, et laialdasem Stoxx Europe 600 pankade indeks on kukkunud tänavu 3 protsenti ja sellel nädalal 1,6 protsenti.

Kui vaadata Saksamaa aktsiaturgu üldiselt, siis viimasel ajal on palju kõneainet tekitanud peamise aktsiaindeksi DAX 30 niinimetatud surmarist. Tehnilise analüüsi eksperdid ütlevad, et see viitab languse jätkumisele.