Inbank tahab osta LHV Leedu finantstoodete äri

Inbank on teinud pakkumise LHV Groupile ja UAB-le “Inovatyvus prekybos sprendimai” finantstoodete pakkuja UAB Mokilizingase ostmiseks, selgub börsiteatest.

Pakkumise sisu osapooled ei avalikusta, sest sellega nõustumise otsustavad ettevõetete nõukogud. UAB Mokilizingas kuulub LHV Groupi koosseisu. LHV käes on ettevõtte aktsiatest 50%+1.

Mokilizingas on Leedu turul juhtiv tarbijafinantseerimise toodete pakkuja. Järelmaksu valdkonnas on neil ligi 40protsendiline turuosa ja sellega ollakse turul teisel positsioonil. Leedus on firmal üle 2000 partneri, ligi 250 000 klienti ja üle 100 000 aktiivse lepingu. Lisaks Leedule teenindab Mokilizingas strateegilisi partnerfirmasid ka Lätis.

Võimalik müügitehing ei oleks käsitletav tehinguna seotud isikutega.

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul sobituks ettevõtte ostmine suurepäraselt Inbanki rahvusvahelise kasvu strateegiaga. „Mokilizingas on hästi toimiv ja kasumlik ettevõte. Tehing võimaldaks meil oma tegevuse veelgi laiapõhjalisemaks muuta, andes meile võimekuse teenindada partnerkaupmehi, kes tegutsevad kolmes Balti riigis ja ka Poolas,” ütles Põldoja.

Tehingu finantseerimiseks ja rahvusvahelise kasvu toetamiseks plaanib Inbank aprilli jooksul kaasata kapitali nii olemasolevatelt kui ka uutelt investoritelt mitteavaliku aktsiaemissiooni teel.